Der Schulhof der Gesamtschule im Gartenreich wird neu gestaltet. Was der Umbau kostet und wie die Fläche künftig für Schülerinnen und Schüler genutzt wird.

Schul-Sanierung in Oranienbaum

Oranienbaum/MZ. - Kürzlich drang der massive Bohrhammer erstmals in den Beton vor. Sein lautstarker Einsatz zeigte an, dass an der Gesamtschule im Gartenreich (GiG) das nächste Großprojekt gestartet ist: die umfassende Umgestaltung des Schulhofs.