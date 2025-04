Die Leiterin der Pressestelle des Rathauses übergibt in diesen Tagen an ihren Nachfolger. Der ist 25-Jahre alt und kommt aus Zahna-Elster.

Wittenberg/MZ. - Oft liest oder hört man von dem Rathaussprecher oder der Rathaussprecherin. In der Lutherstadt war das seit 1994 Karina Austermann, die erst im Sinne des Oberbürgermeisters Eckhard Naumann und seit 2015 für Torsten Zugehör sprach. Austermann verabschiedet sich wie berichtet nun in wenigen Tagen in den Ruhestand. Ihr folgt ein Berufseinsteiger nach. Adrian Kuhrmann stellte sich beim Pressegespräch am Dienstag vor.