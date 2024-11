Neue Windräder in Boßdorf: Was für den Ortsteil geplant ist

Boßdorf/MZ. - Windkraft – nein danke oder ja bitte? An dieser Frage scheiden sich die Geister der circa 80 Anwesenden beim Ortsteilgespräch „Windkraft in Boßdorf“ am vergangenen Montag in der Gaststätte „Hoher Fläming“. Doch eines steht fest: Die Windräder kommen, denn Boßdorf ist von der Regionalen Planungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg als wichtiges Repowering-Gebiet vorgesehen.