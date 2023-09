Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Vockerode/MZ - In seinem Betrieb beschäftigt der Wörlitzer Hotelier und Gastronom Michael Pirl gut 80 Mitarbeiter. Die Menschen kommen aus elf Nationen, auch Auszubildende haben sie etwa aus Indonesien und Vietnam. Zu berücksichtigen gibt es, wie Pirl am Mittwochnachmittag im Gemeindezentrum in Vockerode berichtet, einiges. Die jungen Leute bekommen ein Visum für die Dauer ihrer Ausbildung. Dass sie keinen Anspruch auf „externe soziale Leistungen“ haben, sagt Pirl. Was gut klappe, sei die Arbeit mit dem Einwohnermeldeamt in Oranienbaum und der Ausländerbehörde beim Landkreis Wittenberg.