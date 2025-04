Während im Zuge der Vorbereitungen der Umleitungstrecke für den Brückenbau in Pouch eine neue Farbahnschicht für Zschornewitz geplant ist, wird in Möhlau immer noch nichts passieren.

Gräfenhainichen/MZ - Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling hat nicht nur gute Nachrichten parat. „Die L136 sollte in Möhlau eigentlich schon 2024 grundhaft ausgebaut werden“, sagt er und beschreibt damit die ursprünglichen Pläne der Landesstraßenbaubehörde (LSBB). Weil neben der Ortsdurchfahrt in Zschornewitz teilweise auch die in Möhlau zur Umleitungsstrecke für den gewaltigen Brückenbau an der B100 in Pouch fungieren soll, war der grundhafte Ausbau der Strecke in Möhlau nun für dieses Jahr geplant. Aber daraus wird wohl wieder nichts.