„Netzwerk Leben“ bekommt den Cranach-Preis: Warum der Stadtrat so entschieden hat

Ehrenamt in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Das Wittenberger „Netzwerk Leben“ wird im kommenden Jahr den Lucas-Cranach-Preis erhalten. Das habe der Wittenberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil beschlossen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Darin heißt es, dass insgesamt vier Kandidaten zur Auswahl gestanden haben. Diese Kandidaten hatten Bürger sowie Vertreter der Stadtgesellschaft vorgeschlagen. In dem Vorschlag zum „Netzwerk Leben“ heißt es: „Von Beginn an kümmern sich die Ehrenamtlichen um Familien und hier insbesondere um alleinstehende Mütter. Zu Weihnachten werden, schon seit 2004, mehr als 200 Pakete für Familien liebevoll verpackt und verschenkt. Das bringt große Freude für Kinder, deren Elternhäuser mit einem knappen Budget kalkulieren müssen.“ Darüber hinaus veranstaltet „Netzwerk Leben“ zweimal jährlich eine Kleiderbörse, deren Erlös der Arbeit der Gruppe zugute kommt. So hilft das Netzwerk im Notfall mit einer Erstausstattung fürs Baby aus oder springt ein, wenn die Waschmaschine kaputt geht.

Zudem bestehe jeden Mittwochnachmittag für Mütter im „Seestern“ Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee zu reden und sich auszutauschen. Für die Kinder gebe es Spiel- und Bastelangebote. Die Struktur sei offen und viele würden die Einrichtung regelmäßig und seit Jahren besuchen.

Wo die ehrenamtlichen Helfer des Netzwerks nicht weiterwissen, vermitteln sie professionelle Unterstützung. „Zunehmend unterstützen sich die Frauen aber auch gegenseitig“, steht ebenfalls im Auszeichnungsvorschlag. Das sei ganz im Sinne des Netzwerks, das die Selbstständigkeit fördern wolle.

Der Preis wird im kommenden Jahr während des Neujahrsempfangs der Stadt Wittenberg verlieben. Dieser findet am 10. Januar statt.