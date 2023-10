Angestellte eines Großlagers für eine Supermarktkette in Coswig und einer Molkerei in Jessen fordern mehr Lohn. In Coswig sollen die Streiks noch bis zum Donnerstagmorgen dauern.

Tagelanger Streik: Netto-Lager in Coswig und Molkerei in Jessen werden bestreikt

Verdi-Streik am Netto-Lager in Coswig bei Sonnenaufgang am Montag.

Coswig/Jessen/MZ. - Mehr als 100 Mitarbeiter des Lagers der Supermarktkette Netto in Coswig haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Verdi streikt zeitgleich an sechs Lagerstandorten großer Supermärkte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Am Coswiger Netto ist es der erste Arbeitskampf. Verdi-Vertreter Ronny Streich spricht von einer enormen Beteiligung. „Die Teilnahme ist phänomenal“, sagte er am Montagvormittag.