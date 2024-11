Weil ein Fahrer nervös war, wurde die Polizei hellhörig und führte in Oranienbaum einen Drogentest durch.

Polizeikontrolle in Oranienbaum

Oranienbaum/MZ - Am 06. November kontrollierten die Beamten um 00.15 Uhr in der Schlossstraße in Oranienbaum einen Mitsubishi-Fahrer.

Da der 33-Jährige sich sehr nervös war, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Tetrahydrocannabinol, eine psychoaktive Substanz, die zu den Cannabinoiden zählt. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.