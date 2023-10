Namensgeberin wird geehrt Warum anlässlich des Todestages von Ernestine Reiske in Kemberg Maulbeerbaum gepflanzt wird

Anlässlich des 225. Todestages von Ernestine Reiske in Kemberg ist eine Gedenkfeier an der gleichnamigen Sekundarschule abgehalten worden. Auch ein Maulbeerbaum wird gepflanzt. Was es damit auf sich hat.