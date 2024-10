Neues Konzept Nachwuchsgewinnung: So wirbt die Bundeswehr in Holzdorf für den Soldatenberuf

Wirtschaftsbetriebe bieten in der Nachwuchssuche Praktika an. Auch die Bundeswehr in Holzdorf geht diesen Weg und wirbt um potenzielle Bewerber mit einem Zeltcamp und praktischen Übungen.