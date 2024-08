Abtsdorf/MZ. - Zum zweiten Mal lud am Sonnabend die Ortsfeuerwehr Abtsdorf die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Wittenberg und Umgebung zum Zeppelinpokal. Auf dem Sportplatz war bereits alles durch die Kameraden gut vorbereitet. So konnte Oberbürgermeister Torsten Zugehör die Wettkämpfe pünktlich um 9 Uhr eröffnen.

Neben dem Löschangriff Nass der Jugendfeuerwehr wurde noch in der Gruppenstafette der Jugend und in der Kinderstafette der Kinderfeuerwehr um Zeiten und Punkte gekämpft. Bei der Jugend gingen neun Mannschaften an den Start. Dabei konnten die Wehren aus Schmilkendorf, Zahna und Straach jeweils zwei Mannschaften stellen. Der Gastgeber aus Abtsdorf und die Feuerwehren aus Bülzig und Mühlanger liefen mit einer Mannschaft auf. Für die Jugendlichen hieß es, je zwei Läufe sowohl im Löschangriff Nass als auch in der Gruppenstafette zu absolvieren. Beim Löschangriff galt es, schnellstmöglich eine Strecke mit dem Schlauch zu überwinden und einen Behälter einer Zieleinrichtung mit Wasser aus dem Strahlrohr zu füllen.

Knotenkunde ist wichtig. (Foto: Thomas Klitzsch)

Im Gegensatz dazu ging es bei der Kinder- und Gruppenstafette darum, sein feuerwehrtechnisches Grundwissen anzuwenden. Hier hieß es, Knoten binden oder Feuerwehrgeräte zuordnen und natürlich Erste Hilfe leisten. So mussten die Kids eine Person in die stabile Seitenlage bringen. Das alles gemeinsam in der Gruppe und so schnell wie möglich.

Das schafften bei den Kindern die Gastgeber aus Abtsdorf am besten und wurden Erster. Ihnen folgten die Kindermannschaften aus Mochau und die zweite Gruppe aus Abtsdorf. Bei den Jugendlichen, wo sich die Gesamtplatzierungen aus den beiden Einzelwettbewerben Löschangriff und Gruppenstafette zusammensetzt, dominierte die Schmilkendorfer erste Mannschaft vor den Abtsdorfern und der ersten Mannschaft aus Straach, die den dritten Rang erkämpfte.