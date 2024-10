Nach einem weiteren möglichen Vorfall am Schwanenteich ist auch der Jungschwan „Costa“ vom Schwanenteich in die Obhut von „Schwanenflüsterer“ Patrick Anger gebracht worden.

Wittenberg/MZ - Erneut hat es einen Feuerwehreinsatz am Schwanenteich gegeben. Nachdem der durch einen Hundebiss schwer verletzte Schwan „Diva“ Ende September ums Überleben gekämpft hatte, ist nun auch das Jungtier stärker verwundet. Auf Facebook teilte der als „Schwanenflüsterer“ bekannte Patrick Anger mit, dass das Jungtier am Sonntag von der Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg West vom Schwanenteich geholt wurde. Der junge Schwan sei so geschwächt gewesen, dass eine Operation der offenen Wunden in der Tierklinik zumindest nicht am selben Tag stattfinden konnte.

Einen weiteren Vorfall, wie zuletzt, könne er nicht ausschließen, schreibt Anger. Am 26. September soll zwischen 9 und 14 Uhr ein großer Hund das Jungtier und „Diva“, die beschützend dazwischen gegangen war, angegriffen haben (die MZ berichtete). Patrick Anger ergänzt, dass er schockiert über diesen weiteren Vorfall ist.

Um die Tiere zu schützen, hat er die Feuerwehr gebeten, auch „Costa“ vom Schwanenteich zu nehmen. Auch das ist am Sonntag geschehen. Nach dem Einsatz hat Dominos für die Einsatzkräfte eine Runde Pizza spendiert.

„Costa“ und „Diva“ sind nun beide in der Obhut ihres „Schwanenflüsterers“. Dieser dankt allen Helfern für den Einsatz. Das Jungtier ist vorerst in der Tierklinik.