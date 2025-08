Nach einem brutalen Raubüberfall in Schleesen im Januar hat die Polizei drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein vierter Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. Was bekannt ist.

Schleesen/MZ. - Es waren Szenen wie aus einem Psycho-Thriller, die sich laut den Geschädigten am Abend des 5. Januar dieses Jahres in einem Bungalow im Kemberger Ortsteil Schleesen abgespielt haben. Vier Täter sollen nach Polizeiangaben an diesem Abend einen 52-jährigen Mann sowie eine 44-jährige Frau brutal überfallen und mit dem Tod bedroht haben. Nun gibt die Polizei bekannt, die Tatverdächtigen in dem Fall ermittelt zu haben.