Die Fleischerei Freigang aus Bergwitz expandiert. In Wittenberg ist eine neue Filiale eröffnet worden. Was den Kunden dort geboten wird: von belegten Broten bis zum Mittagstisch.

Nach Leerstand: Fleischerei Freigang zieht in Geschäft am Wittenberger Marktplatz ein

Vermieter Hans-Jürgen Crahmer (r.) beglückwünscht Holger Freigang zur Ladeneröffnung am Montag.

Wittenberg/Bergwitz/MZ. - Der Andrang im Verkaufsraum ist groß. Noch nicht einmal alle Wurstwaren liegen aus, da werden schon die ersten Kundenbestellungen entgegengenommen: Hackepeter, Bratwurst und auch Wellfleisch wandern von der prall gefüllten Wursttheke in die Tragetaschen vieler Einkäufer. Die einhellige Meinung vor und in dem Laden: Gut, dass es fußläufig wieder einen Fleischer in Wittenbergs Innenstadt gibt.