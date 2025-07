Die Feuerwehren löschen einen Feldbrand von 13 Hektar an der B 107 in Coswig.

Gut 13 Hektar Feld standen am Mittwoch in Coswig an der Bundesstraße 107 in Flammen. Ein gerissenes Stromkabel hat den Brand verursacht, so Stadtwehrleiter Ingo Künne.