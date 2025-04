Am 22. März musste in diesem Haus in Wittenberg ein Dachstuhlbrand gelöscht werden.

Wittenberg/MZ. - Die Ermittlungen zur Ursache eines Wohnhausbrandes am 22. März in Wittenberg-Trajuhn sind von polizeilicher Seite abgeschlossen. Das teilte am Montag Cornelia Dieke, Sprecherin des örtlichen Polizeireviers, nach einer MZ-Anfrage mit. Dieke zufolge konnte „kein fahrlässiger oder vorsätzlicher Verstoß festgestellt werden“. Der Fall werde jetzt an die Staatsanwaltschaft gegeben, diese entscheidet, wie es weitergeht.