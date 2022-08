Nach 30 Jahren - Matthias Derda übergibt seine Wittenberger Aral-Tankstellen an seinen Sohn

Wittenberg/MZ - „Aral Derda bleibt, nur der Name ist jünger“, verkündet Matthias Derda am Dienstag in seiner Aral-Station an der Berliner Straße in Wittenberg. Nach 30 Jahren im Tankstellengeschäft, denen nach Ausbildung und Studium 21 Jahre im Maschinen- und Mühlenbau vorausgingen, übergibt er den Staffelstab des Tankstellengeschäftes in die Hände seines Sohnes Benjamin Derda und geht in den Ruhestand.