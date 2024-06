100 Jahre und älter – das ist keine große Seltenheit mehr. Daher hat die MZ die Serie „Alt wie ein Baum“ begonnen. Heute geht es um das Haus Henriette in Oranienbaum, in dem es einen besonderen Fachbereich gibt und das sein 20-jähriges Bestehen jetzt mit einem Fachgespräch begangen hat. Welche beunruhigenden Zahlen dabei genannt wurden.

Steigende Kosten und Personalmangel: So stellt sich eine Einrichtung in Oranienbaum dem Leben mit Demenz

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von „Haus Henriette“ in Oranienbaum gab es jetzt ein Fachgespräch zur Pflege.

Oranienbaum/MZ. - Circa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz leben in Deutschland, 55.000 sind es allein in Sachsen-Anhalt. Der Anteil sei im Vergleich hoch, so Jennifer Geyer vom Landeskompetenzzentrum Demenz.