Auf Facebook taucht ein Video auf, das eine angebliche Robbe in der Elbe bei Wittenberg zeigen soll. Doch es gibt Zweifel an der Echtheit dieser Aufnahme. Warum sie nun vom Admin entfernt worden ist.

Mysteriöses Robben-Video in der Elbe: Wurde in Wittenberg wirklich eine Robbe gesichtet – oder ist es Fake?

Wittenberg/MZ. - Ein angebliches Video einer Robbe in der Elbe bei Wittenberg führt derzeit zu Diskussionen in sozialen Netzwerken. Die Aufnahme, die am Freitag in der Facebook-Gruppe „Wittenberg und Umland“ anonym veröffentlicht wurde, ist inzwischen verschwunden – viele User hielten sie für einen „Fake“.

Der Clip selbst war von eher minderer Qualität: Eine verwackelte Handyaufnahme, die offenbar aus größerer Entfernung gefilmt wurde. Zu sehen war, wie ein glatter Kopf mit schwarzen Knopfaugen aus dem Wasser ragte. Einige spekulierten, dass es sich auch um einen Hund handeln könnte, der in der Elbe paddelt.

Alexander Baumbach, Administrator der Gruppe und bekannt als Sprecher der Kreisverwaltung, bestätigt am Montag, dass er das Video aus der Gruppe entfernt hat. „Viele Nutzer haben kommentiert, dass die Aufnahme aus Wittenberge stammt“, also nicht aus Wittenberg. Darüber hinaus sei der Videobeitrag anonym gepostet worden und die Person, die ihn teilte, konnte auf Nachfrage bis heute keine weiteren Informationen liefern.

Jedoch erinnerte diese vermeintliche Sichtung an eine wahre Begebenheit: Seebär „Gaston“, ein sogenanntes Mähnenrobben-Männchen aus dem Prager Zoo, wurde während der großen Flut im August 2002 in die Moldau gespült. Er schwamm über die Elbe bis nach Wittenberg – eine Reise, die damals für große Schlagzeilen sorgte. Gaston überlebte die Odyssee jedoch nicht, er starb an Erschöpfung, nachdem er eingefangen wurde.

Dass nun erneut eine Robbe in der Elbe bei Wittenberg unterwegs sein soll, hält der Landkreissprecher jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Er sagt: „Warum sollte sich jetzt eine hierher verirren? Ihre Fische findet sie in der breiten Elbe viel besser als hier.“

Ob dieses Video nur ein Scherz war, ob es sich tatsächlich um ein Tier handelte – und wenn ja, um welches – bleibt unklar. In anderen Facebook-Gruppen kursieren die Aufnahmen der Robbe weiterhin.