Mutmaßlicher Messerstecher vom Arsenalplatz in Wittenberg ist frei

Der mutmaßliche Messerstecher vom Arsenalplatz, der einen anderen jungen Mann getötet haben soll, könnte in Notwehr gehandelt haben. Was Zeugen zum Geschehen sagen.

Noch immer ist nicht klar, was am 4. Februar auf dem Arsenalplatz passiert ist.

Dessau/Wittenberg/MZ - Der Angeklagte, dem vorgeworfen wird, am 4. Februar 2022 auf dem Wittenberger Arsenalplatz einen Dessauer derart massiv am rechten Oberschenkel verletzt zu haben, dass der Geschädigte wenig später verstarb, ist auf freiem Fuß. Die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat den Strafbefehl außer Vollzug gesetzt. Laut der Vorsitzenden Richterin Uda Schmidt kann momentan nicht ausgeschlossen werden, dass der 21-Jährige die ihm zur Last gelegten Taten - gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge - in einer Situation der Notwehr beging.