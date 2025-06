Ausflugstipps fürs Wochenende: Nochmals werden Werke Thea Schleusners in Wittenberg in einer Führung vorgestellt. Chöre singen in Kemberg und Wörlitz. Der Gartenreichsommer geht in Oranienbaum und Wörlitz weiter.

Wittenberg/MZ. - Ferienbeginn. Wochenende und Sonnenschein. Es dürfte heiß werden. Da gemeinhin Kirchen und Museen eine gewissen Kühle zugesprochen wird, gibt es dazu einige Tipps:

Letztmalige Führung zur Ausstellung von Arbeiten Thea S chleusners

In die Stadtkirche in Wittenberg und ins Zeughaus wird am Sonntag, 29. Juni, ab 14 Uhr zu einer Führung eingeladen. Wer die große Werkschau von Thea Schleusner versäumt hat oder ihre Bilder noch einmal auf sich wirken lassen möchte, hat da letztmals die Gelegenheit, Hauptwerke der Künstlerin aus privaten Sammlungen zu besichtigen. Die rund 80 Werke sowie zahlreiche Lebensmaterialien, die im Zeughaus ausgestellt sind, bilden einen repräsentativen Querschnitt des Schaffens der in Wittenberg geborenen Malerin und Schriftstellerin ab. Parallel dazu wird in der Stadtkirche ihr „Passionscyklus“ aus dem Jahre 1947 gezeigt. Der Sammler und Leiter der Stiftung der (wieder)entdeckten Kunst, Rainer Naser, wird neben der Interpretation ihrer Werke auch Einblicke in das Leben der Künstlerin der Weimarer Republik und des Nachkriegsdeutschlands geben.

Die Führung ist im Ticketpreis (Zeughaus 4 Euro/Stadtkirche 3 Euro) inbegriffen.

Chöre aus Sachsen und Mexiko singen in der Kirche in Kemberg

In der Kirche in Kemberg findet am Sonnabend, 28. Juni, ein Konzert statt: Um 17 Uhr stehen der Jugendchor Großenhain aus Sachsen und der Jugendchor Juvenil Domus Artis aus Chetumal in Mexiko zusammen auf der Bühne. Die gemeinsame Geschichte der beiden Chöre begann vor acht Jahren. Sechsmal waren die Jugendlichen im Alter von 10 bis 27 Jahren schon gemeinsam unterwegs, unter anderem in Amerika und Deutschland. Nach Kemberg bringen sie ihr Programm unter dem Motto „Songs For A Better World“. Die Lieder für eine bessere Welt sind eine Mischung aus mexikanischer Folklore, moderner Kirchen-, Film- sowie internationaler Popmusik. Sie beschäftigen sich damit, wie die Zukunft gut gestaltet werden kann. Die Jugendlichen zeigen, wie ein Miteinander auch über geografische und kulturelle Grenzen hinweg funktionieren kann. Marcel Schenk am Klavier und Marco Vazquez an der Gitarre begleiten die Chöre, die Leitung liegt bei Gabriel Trujillo del Rio und Stefan Jänke.

Kammerchor TonArt aus Halle führt in Wörlitz musikalisch in den Wald

Der Sehnsuchtsort der Romantik schlechthin – der Wald – ist Thema des aktuellen Programms des „Kammerchor TonArt“ aus Halle. Damit gastiert der Chor am Sonntag, 29. Juni, um 15 Uhr in der Wörlitzer Kirche St. Petri. Die rund 30 Laiensänger nehmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch diese Waldlandschaft. Sie präsentieren dabei eine vielfältige Auswahl an bekannten Werken bis hin zu überraschenden Entdeckungen von Mendelssohn über Brahms, Blumner und Kücken bis Gounod mit epochenmäßigen Ausreißern von Dedekind, Alfven, Asriel und Eriksson. Mit textlichen Einwürfen unter anderem von Goethe, Eichendorf und Heyse verstärken Sprecher die inhaltliche und emotionale Tiefe des Themas.

Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Schlosskonzert in Oranienbaum

Das Schloss Oranienbaum bildet den festlichen Rahmen für ein außergewöhnliches musikalisches Programm. Das Schlosskonzert im Gartenreichsommer an diesem Sonntag, 29. Juni, das um 17 Uhr beginnt, steht unter dem Titel „Barock mit Flöte“.

Karten (an Kassen und Vorverkauf des Anhaltischem Theaters) ab 24,50 Euro.

Gondelfahrt und Bläserkonzert im Wörlitzer Park

Der Klassiker unter den Veranstaltungen des Gartenreichsommers ist das Seekonzert. Der Dreiklang aus Gondelfahrt über die Seen und Kanäle des Wörlitzer Parks, reichhaltigem Abendessen mit Getränken auf den Gondeln und Konzert an den schönsten Stellen des Parks, dem vom Wasser aus gelauscht wird, steht am Sonnabend um 18 Uhr an. Heitere Musik für Bläser bietet das Consortio Anhaltino.

Restkarten (an Kassen und Vorverkauf des Anhaltischen Theaters) für 74 Euro. Treffpunkt ist die Gondelstation.