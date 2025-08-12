weather sonnig
  4. Verhandlung am Landgericht: BGH hebt Dessauer Urteil auf - Mann muss nach Raub in Roitzsch trotzdem lange ins Gefängnis

2023 hatte ein 24-Jähriger Drogenhändler „abgezogen“ - und hatte über fünf Jahre bekommen. Warum der BGH das Urteil kritisierte - und das neue Urteil kaum anders ausfiel.

Von Thomas Steinberg 12.08.2025, 08:00
Das Landgericht in Desau.
Das Landgericht in Desau. Foto: Jonas Lohrmann

Roitzsch/Dessau/MZ. - Fünf Jahre und drei Monate Haft – der Gang zum Bundesgerichtshof (BGH) hat sich für den 24-jährigen Angeklagten kaum gelohnt. Denn das neue Strafmaß liegt nur drei Monate unter dem, dass das Landgericht Dessau im ersten Verfahren verhängt hatte.