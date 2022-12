Möhlauer Feuerwehrleute ziehen Bilanz für 2022

Möhlau/MZ - Wehrleiter Steffen Pluhm-Jude begann am Freitagabend seinen Bericht des Wehrleiters auf der Jahreshauptversammlung mit den Worten: „Es war der 6. Dezember 2019, als wir uns in diesem Rahmen das letzte Mal trafen.“ Fast zwei Jahre war das Vereinsleben in der Wehr auf ein Minimum reduziert. Erst 2022 wurde wieder Fahrt aufgenommen. So konnte Pluhm-Jude resümieren, dass dies auch eine Chance war. Denn die Ortswehr hat nun wieder eine Jugendfeuerwehr und erstmalig eine Kinderfeuerwehr.

