Das denkmalgeschützte Gutshaus in Radis ist verkauft. Die neuen Eigentümer planen eine Hotel- und Eventlocation. Rund 2,1 Millionen Euro sollen investiert werden. Was sich dort alles tun soll.

Modernes Hotel in Radis: Millioneninvestition im Gutshaus - was geplant ist und wer dahinter steckt

Ortsbürgermeisterin Sandra Mannel und Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) informierten sich vor Ort über die Pläne für das Gutshaus.

Radis/MZ. - Der Schlüssel passt. Ein wenig schwergängig, aber das darf bei einem denkmalgeschützten Gebäude schon sein. Ricardo Kasper drückt die schwere blau-rote Holztür auf und steht in einem Haus, das er seit Jahren kennt. Der Geruch ist noch derselbe wie früher: ein bisschen Holz und irgendwo auch Kaffee. Seit Schließung der Jugendherberge im Coronajahr 2020 ist hier, im Radiser Gutshaus, kaum noch jemand ein- und ausgegangen. Abgesehen vom Nötigsten, ist in diesen fünf Jahren nurwenig passiert. Das soll sich jetzt ändern. Das stattliche Herrenhaus ist verkauft worden. Und die Pläne fürs Objekt sind ambitioniert.