Die Resonanz auf den neuen Sicherheitsparkplatz für Lkw in Vockerode ist bislang noch eher mäßig. Wie der Investor das ändern möchte und was geplant ist.

Der XXL-Sicherheitsparkplatz für Lkw in Vockerode an einem Morgen im März: Da geht noch was.

Vockerode/MZ - Am Sonntag ist es wieder passiert, da haben Unbekannte die Plane eines Aufliegers aufgeschlitzt. Wie es aus dem Wittenberger Polizeirevier heißt, war der Lkw an einer Straße in einem Gewerbegebiet abgestellt. Ein Klassiker inzwischen, leider. Und vermeidbar im Grunde nur, wenn der Fahrer sein Gespann zu keinem Zeitpunkt aus den Augen lässt, was schwerlich geht, wenn Ruhezeiten eingehalten werden müssen, ergo auch mal geschlafen wird. Eine andere Möglichkeit ist das Rasten auf gesicherten Parkplätzen wie etwa jenem an der Autobahn 9 in Vockerode.