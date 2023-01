Söllichau/MZ - Der neue Bürgermeister von Söllichau ist ein junger Mann, gerade 32 Jahre alt. Christian Pfennig spricht von Demut angesichts dieser Aufgabe, die ihn eher überraschend mitten in der Legislaturperiode ereilt.

Das hängt wie berichtet mit dem Mandatsverzicht seines Vorgängers Dirk Koch zusammen – und dies wiederum mit der Auflösung des Eigenbetriebs für Wasser- und Abwasserentsorgung. „Ein sehr emotionales Thema in Söllichau“, wie Pfennig weiß, der jüngst im Stadtrat gegen die Auflösung stimmte. Die Art und Weise, wie da Druck aufgebaut wurde, sei fragwürdig.

Koch trat zurück, als ehrenamtlicher Betriebsleiter und als Ortsbürgermeister. Das Amt war also vakant. Neuwahlen galt es zu vermeiden. Der Stellvertreter Stefan Leischke, selbstständig und Vater dreier Kinder, winkte ab.

Christian Pfennig sagt Ja. „Nach einer Diskussion zuhause.“ Bis Ende der Wahlperiode im Juni 2024 bleibt der junge Mann Ortsbürgermeister. „Dann lasse ich die Zeit Revue passieren und überlege, ob ich noch einmal antrete.“

Die eineinhalb Jahre jedenfalls will er gute Arbeit machen, zum Wohle seiner Wahlheimat. Pfennig, Vater eines Kindes, stammt aus Zschornewitz, legte in Gräfenhainichen sein Abitur ab und studierte Maschinenbau in Münster. Die Abschlussarbeit schrieb er in dem Unternehmen, in dem er immer noch tätig ist: bei Ebawe Anlagentechnik in Eilenburg. Dort werden Anlagen zur Herstellung von Betonfertigteilen produziert. Pfennig war längere Zeit Konstrukteur in der weltweit tätigen Firma, inzwischen leitet er den Vertriebsinnendienst. Dass er 2015 nach Söllichau zog, hängt mit der Liebe zusammen, berichtet der neue Ortsbürgermeister, der seit eh und je auch gesellschaftlich aktiv ist.

Fußball spielte er lange, in Zschornewitz, Möhlau, Münster, Söllichau. Aus gesundheitlichen Gründen gehört Pfennig nun zum Vorstand des Vereins. Er ist im Förderverein der Feuerwehr, half maßgeblich beim Spielplatzbau im Ort, hat ein Mandat im Stadtrat (Fraktion SPD/Linke). Er sagt: „Ich gehe darin auf. Mir macht es Spaß, Verantwortung zu übernehmen.“ Das tut er in seinem Beruf, das tut er nun seit kurzem als Bürgermeister von Söllichau.

Dass das alles neu für ihn ist, räumt Christian Pfennig ein. „Ich brauche Orientierung. Was kann ich tun, wofür genau sind wir hier zuständig?“ Verwaltung und Bad Schmiedebergs Bürgermeister helfen bei der Einarbeitung. Er hat ein Schreiben an die immerhin neun Vereine in Söllichau aufgesetzt, um sich vorzustellen. Der Ortschef will viel kennenlernen, Präsenz zeigen bei Veranstaltungen und in Unternehmen.

Er sieht sich nicht zuletzt als Mittler zwischen Bürgern und der Verwaltung in Bad Schmiedeberg. „Ich möchte den Söllichauern mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Erste Anfragen etwa zu einem defekten Brunnen sind bereits auf seinem Schreibtisch gelandet.

Ein konkretes Vorhaben hat der Ortsbürgermeister ebenfalls schon auf der Liste: Die Sanitäranlagen in der Kindertagesstätte seien in die Jahre gekommen. Da müsse Abhilfe geschaffen werden. „Ich werde mein Glück versuchen. Lernen, wie man so ein Projekt angeht. Und darum kämpfen.“