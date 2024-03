Wittenberg/MZ. - Ein 40-Jähriger befuhr am Donnerstag um 21 Uhr mit einem Pkw in Wittenberg die Schillerstraße aus Richtung Straße der Befreiung kommend in Richtung Berliner Straße. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr er aus bisher unklarer Ursache gegen den linken vorderen Bereich eines am Rand parkenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand derartiger Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,86 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde er darüber belehrt, dass er ab sofort kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf.

Wenige Stunden später, 0.45 Uhr, wurde er erneut an seinem Fahrzeug, welches zuvor auf dem Edeka-Parkplatz abgestellt wurde, angetroffen. Eine Zeugin teilte der Polizei zuvor mit, dass sie schleifende Geräusche gehört und gesehen habe, wie der Mann auf dem Parkplatz fuhr und anschließend das Fahrzeug ableuchtete. Anhand von Fotos, welche vom abgestellten Fahrzeug gemacht wurden, konnte festgestellt werden, dass es umgestellt wurde. Ein erneuter Atemalkoholtest ergab immer noch einen vorläufigen Wert von 1,29 Promille. Eine erneute Blutprobenentnahme wurde angeordnet und weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.