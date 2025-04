Ein 36-Jähriger aus Kemberg verursacht betrunken einen Unfall, flüchtet - und kann sich später an kaum etwas erinnern. Vor Gericht versucht er, sein Verhalten zu erklären. Wie das Urteil ausfällt.

Blackout nach Fahrerflucht in Zahna-Elster

Kemberg/Zahna-Elster/MZ. - Eine Fahrerflucht mit einem kuriosen Hergang ist am vergangenen Montag, 7. April, Gegenstand der Verhandlungen am Amtsgericht Wittenberg gewesen. Der Angeklagte musste sich dabei gleich in vier Punkten verantworten: wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Haftpflichtversicherung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.