Ministerpräsident Reiner Haseloff eröffnet neues Wahlkreisbüro in Wittenberg

Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigt sein neues Wahlkreisbüro in Wittenberg an der Johann-Friedrich-Böttcher-Straße.

Wittenberg/MZ - An der Johann-Friedrich-Böttcher-Straße hat im gleichen Gebäude wie der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) nun auch Parteikollege und Ministerpräsident Reiner Haseloff ein Büro bezogen. Es handelt sich um das Wahlkreisbüro, also den Anlaufpunkt für Bürger aus Haseloffs Wahlkreis, die sich an ihn wenden möchten.