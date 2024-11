Kinderbetreuung im Landkreis Wittenberg Millioneninvestition: So soll die Oranienbaumer Kita „Leopold“ aussehen

Im Welterbe Gartenreich entsteht in Oranienbaum ein Ersatzneubau für die Jüngsten in der Barockstadt. Zur Grundsteinlegung herrscht Freude auf allen Seiten. Was geplant ist.