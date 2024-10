Zu einem schweren Unfall kommt es am Samstagabend in Wittenberg. Ein Mercedes-Fahrer prallt in ein geparktes Auto. Der Fahrer muss verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwerer Unfall in Wittenberg: Fahrer kracht in parkendes Auto

Wittenberg/MZ - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag in den Abendstunden in Wittenberg gekommen. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte vor Ort fuhr der Fahrer eines Mercedes-Vito gegen 19.45 Uhr auf der Roten Landstraße und krachte dort aus bisher ungeklärter Ursache mit voller Geschwindigkeit in einen an der Straßenseite parkenden Ford.

Dabei verletzte sich der Fahrer und wurde nach dem Eintreffen der entsprechenden medizinischen Einsatzkräfte mit einem Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Front des Mercedes wurde sehr stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten aufgrund erheblicher Schäden abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Rote Landstraße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.