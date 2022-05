Meisterlich! Warum Zahnaer Jungköchin nach China eingeladen wurde

Sophie Knull, Jungköchin im Wörlitzer Restaurant „Zieglers“, hat an der EuroSkills 2021, der Europameisterschaft der Berufe in Graz teilgenommen. Am zweiten Tag hatte sie unter anderem mit Flusskrebsen zu kochen.

Wörlitz/Zahna/MZ - Sophie Knull, Jungköchin im Wörlitzer Restaurant „Zieglers“, hat sich im Rahmen der EuroSkills 2021, der Europameisterschaft der Berufe, nach eigenem Bekunden „ziemlich gut geschlagen“. Das freilich ist durchaus etwas untertrieben. Denn noch während sie als Angehörige der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft in Graz in Aktion war, erhielt sie das Angebot, an den nächsten WorldSkills teilzunehmen. Und dieser weltweite Vergleich soll im Herbst nächsten Jahres in Chinas größter Stadt, in Shanghai, stattfinden.