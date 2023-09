In Oranienbaum und Wittenberg gab es am Mittwoch Unfälle. Unter anderem wurde dabei ein 85-Jähriger verletzt.

Wittenberg/MZ - Bei einem Unfall in Oranienbaum wurde einer Frau leicht verletzt. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr die 48-jährige Fahrerin eines Skoda am Mittwoch, 13. September, in Oranienbaum die Franzstraße in Richtung Dessauer Straße.

Die 26-jährige Fahrerin eines Mitsubishi befuhr die Dessauer Straße in Richtung Schloßstraße. In Höhe der Franzstraße habe sie aus Versehen ihren Blinker nach rechts betätigt. Die Skoda-Fahrerin wartete zunächst vorfahrtsbedingt.

Als sie jedoch bemerkte, dass die Mitsubishi-Fahrerin ihren Blinker betätigte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in Richtung Dessau abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt, lehnte aber medizinische Hilfe vor Ort ab.

Zusammenstoß mit 85-Jährigen

Auch in Wittenberg kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Eigenen Angaben zufolge befuhr der 18-jährige Fahrer eines Segways am 13. September um 15.20 Uhr in Wittenberg den verkehrsberuhigten Bereich des Schloßplatzes aus Richtung Amtsgerichtskreuzung kommend in Richtung Schloßstraße auf den dort befindlichen Steinplatten auf der rechten Seite.

In Höhe des Zugangs zum Schloßhof kam es zum Zusammenstoß mit einem 85-jährigen Fußgänger, welcher durch den dort befindlichen Torbogen kam. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Am Segway entstand Sachschaden.

Mit Radfahrer kollidiert

Nach Angaben der Unfallbeteiligten und Zeugen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Opels am selben Tag um 17.43 Uhr in Wittenberg die Straße der Völkerfreundschaft aus Richtung Annendorfer Straße kommend mit der Absicht, nach rechts auf die Schillerstraße in Richtung Sternstraße abzubiegen. Dabei hielt er an, um einen von links kommenden auf der Schillerstraße fahrenden Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren.

Danach soll er in die Einmündung gerollt und schließlich angefahren sein, wobei es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Radfahrer kam, welcher die Schillerstraße aus Richtung Straße der Befreiung kommend in Richtung Sternstraße befuhr.

Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden. Der Opel-Fahrer gab an, den Radfahrer durch die tiefstehende blendende Sonne nicht wahrgenommen zu haben.