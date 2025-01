be8ixdb6S176I95yTfdNIa3A145

In der Wittenberger Ortslage Abtsdorf sollen am Samstag, dem 4. Januar am späten Nachmittag, mehrere Täter in ein Einfamilienhaus im Lerchenweg eingedrungen sein.

Ob etwas aus den Räumlichkeiten entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Am Tatobjekt selbst entstand Sachschaden über mehrere hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ein weiteres Einfamilienhaus wurde in der Zeit vom Samstag, dem 4. Januar bis zum Sonntag, dem 5. Januar durch Unbekannte im Nicolaiweg in Abtsdorf angegriffen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstanden allerdings geringfügige Sachschäden.

In der Zeit von 4. Januar, 16 Uhr bis 5. Januar 16 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Coswig in der Mozartstraße ein. Durch die Polizeibeamten wurde die Spurensicherung am Tatort vorgenommen und eine Strafanzeige aufgenommen. Es wurde Werkzeug im Wert von 50 Euro entwendet.

In der Zeit vom 5. Januar, 16Uhr bis 6. Januar, 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in drei Garagen in der Straße Krummer Weg in Wittenberg einzubrechen. In eine weitere Garage gelangten die Täter und entwendeten geringwertige Sachen. An allen Garagen wurde die Spurensuche durchgeführt und Ermittlungsverfahren eingeleitete. Der Gesamtschaden ist noch nicht bezifferbar.