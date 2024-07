Bergwitz/MZ. - „Leider sterben die Opel-Treffen in Deutschland langsam aus“, berichtete Mitorganisator Marcus Sandau nach dem Treffen der Opelenthusiasten „BergBlitzSee 2024“ an diesem Wochenende in Bergwitz“. Das deckt sich mit dem Rückgang der Zahl der in Deutschland registrierten Pkw der Marke Opel, die am 1. Januar 2024 bei knapp vier Millionen (3.999.139) lag. Dieser Trend ist auch bei den Neuanmeldungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa zu verzeichnen.

