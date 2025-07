Zahlreiche Besucher wollen sich das 22. Fest seiner Art in Kemberg nicht entgehen lassen. Was geboten wird.

Mehr als 1.000 Besucher beim Mittelalterlichen Marktspektakel in Kemberg

In Kemberg wurde wieder Mittelalterspektakel gefeiert. Geboten wurde den Besuchern einiges, auch Livemusik – überreicht von den „Rabenbrüdern “.

Kemberg/MZ. - Wie an jedem letzten Juliwochenende im Jahr, so glich ganz Kemberg am Samstag einem Heerlager: Hunderte Menschen mit ihren Stahlrössern waren zum „22. Mittelalterlichen Marktspektakel“ angereist. Rund um die Kirche war kaum noch ein Parkplatz zu finden.