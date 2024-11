Die Warnung der Stadt Wittenberg sorgte für Aufsehen: Scheitert das Konzert von Matthias Reim an einer fehlenden Genehmigung? Jetzt wehrt sich der Konzertveranstalter gegen die Vorwürfe.

Matthias Reim: Um sein geplantes Konzert in Wittenberg 2025 ist ein Streit zwischen Stadt und Veranstalter entbrannt.

Wittenberg/MZ - Eine öffentlich verbreitete Warnung der Wittenberger Stadtverwaltung führt zu einer hitzigen Diskussion. Die Behörde hatte vor dem Ticketkauf für ein Konzert von Matthias Reim im kommenden September auf der Schlosswiese gewarnt. Der Veranstalter sei nicht berechtigt, die Grünfläche zu nutzen, weil kein offizieller Antrag vorliege – so die Position der Stadt. Doch der Veranstalter kontert scharf.

Thomas Röpke, Geschäftsführer von „HMG Events“ aus Dresden, reagiert erbost auf die Vorwürfe: „Die beschmutzen ihre eigene Stadt damit“, sagt er im Gespräch mit der MZ. Nach den ausgefallenen Konzerten von Sasha und Michelle eines anderen Veranstalters, wo viele Kunden noch immer auf ihre Rückerstattung warten und mittlerweile die Staatsanwaltschaft ermittelt, sei dies ein weiterer Schlag gegen das Vertrauen in der Veranstaltungsbranche. Seit mehr als 26 Jahren sei er in dem Bereich tätig und führe jährlich etwa 300 Veranstaltungen durch.

Veranstalter: Vertrag für Schlosswiese gab es in Wittenberg zuletzt kurzfristig

Auch in diesem Jahr hat der Veranstalter die Konzerte mit Nena und Matthias Reim auf der Schlosswiese durchgeführt. Damals, sagt Röpke, sei der Nutzungsvertrag erst eine Woche vor der Veranstaltung zustande gekommen. Nicht, weil er geschlampt habe, sondern weil das zuständige Grünflächenamt dies wohl nicht eher geschafft hätte.

Das kann Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) so nicht stehen lassen. Bereits hier habe ihm zufolge der entsprechende Antrag gefehlt, weshalb dies nicht früher bearbeitet werden konnte.

Konzert mit Matthias Reim: Hat der Veranstalter die Schlosswiese schon 2023 reserviert?

Röpke sagt, für das Konzert im nächsten Sommer habe er bereits im Dezember 2023 eine Reservierung beim Grünflächenamt vorgenommen. In einer E-Mail, die der Zeitung vorliegt, kündigte er den Vorverkaufsstart an. Laut Röpke gab es dagegen keine Einwände seitens der Behörde.

Oberbürgermeister Zugehör weist das zurück: „Nach der E-Mail wurde der Veranstalter schriftlich darauf hingewiesen, den erforderlichen Antrag zu stellen.“

Wittenberg fürchtet: Braucht Veranstalter eine Ausrede für kurzfristige Konzert-Absage?

Der Stadtchef erhebt in diesem Zusammenhang den Vorwurf, für ihn handele es sich um ein kalkuliertes Vorgehen: „Sie werfen ein Konzert auf den Markt, beobachten den Vorverkauf und wenn die Tickets nicht ausreichend verkauft werden, wird das Konzert einfach abgesagt.“

Dieses Vorgehen setze nicht nur Kartenkäufer einem vermeidbaren finanziellen Risiko aus, sondern übe auch unzulässigen Druck auf die Stadt aus, die Satzung zu umgehen und Sonderrechte einzuräumen.

Veranstalter von Matthias-Reim-Konzert: Abläufe in Wittenberg extrem kompliziert

„Das ist totaler Quatsch“, sagt Röpke. „Wir haben auch Veranstaltungen, wo wir Minus machen und dennoch führen wir sie durch.“ Nur in der Corona-Pandemie mussten laut ihm Konzerte abgesagt werden.

Die behördlichen Abläufe gestalten sich laut Veranstalter im Vergleich zu anderen Städten erheblich komplizierter. „Die machen ihren Job nicht richtig und wir werden später in die Ecke gestellt“, setzt Zugehör dagegen.

Singt Matthias Reim 2025 in Wittenberg?

Veranstalter Röpke widerspricht. Obwohl am Veranstaltungsort die Infrastruktur fehle und dies einen Mehraufwand bedeute, möchte er Matthias Reim nach Wittenberg holen. Bühne, Technik, Backstage, Toiletten und Logistik müssten von Grund auf aufgebaut werden.

Dennoch hat er auch in der Vergangenheit bereits bekannte Gesichter in die Lutherstadt geholt. Die Konzerte von Nena und Reim hätten gezeigt, wie viel Potenzial in solchen Events stecke: „Die Hotels waren ausgebucht, Restaurants und Cafés voll und die Resonanz der Besucher war sehr positiv.“

Veranstalter droht: Künftig keine Konzerte mehr in Wittenberg?

Die Vorwürfe seitens der Stadt könnten für die Zukunft Folgen haben. „Wir sind nicht auf die Lutherstadt Wittenberg angewiesen“, macht Röpke klar. Sollte sich die Situation nicht klären können, schließt Röpke die Verlegung des Konzerts in eine andere Stadt nicht aus.

„In der Veranstaltungsbranche spricht sich sowas schnell rum“, sagt er. Für ihn gehe es nicht darum, wer Recht hat, sondern um die Kunden, die ein unvergesslichen Abend genießen möchten.