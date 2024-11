Eine Fülle an Veranstaltungen und Angeboten lädt ein, in der passenden Stimmung den ersten Advent zu erleben.

Am Vorabend des 1. Advents, also an diesem Sonnabend, 30. November, wird in Bad Schmiedeberg zur Eröffnung der Adventszeit wieder die erste Kerze am höchsten Adventskranz der Dübener Heide entzündet. Das Licht des Adventskranzes erstrahlt dann weithin sichtbar über der ganzen Stadt. Und wenn im Dezember abends 18 Uhr die Glocke in der Kirchstraße läutet, wird Tag für Tag ein weiteres Fenster am Adventskalender gefüllt und im Pfarrhof eine weihnachtliche Geschichte zu hören sein.

Wittenberg/MZ. - Es ist jede Menge los an diesem ersten Adventswochenende. Unter anderem wurde im Elbe-Kurier eingeladen zum Adventsmarkt in Wörlitz, Weihnachtsmarkt und Markt der schönen Dinge in Wittenberg, zum Waldweihnachtsmarkt in Möllensdorf, Adventsmarkt in Zschornewitz und zum Lampionumzug in Wittenberg. Hier gern noch einige weitere Tipps, wo auf den Advent eingestimmt wird:

Adventskonzert in der katholischen Kirche in Wittenberg

Auch in diesem Jahr lädt der Volkschor Reinsdorf unter der Leitung von Jean François de Guise zu einem Adventskonzert an diesem Sonntag in die katholische Kirche von Wittenberg ein. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Im Programm stehen weihnachtliche Klassiker wie unter anderem „Maria durch ein Dornwald ging“, „Stille Nacht“ und „Tausend Sterne sind ein Dom“. Auch Lieder zum Mitsingen wie „O du fröhliche“ werden nicht fehlen. Zum dritten Advent singt der Chor diese Weihnachtsweisen noch einmal, dann in der Wittenberger Christuskirche, ebenfalls um 16 Uhr.

Der Konzert-Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Markt im Simonetti-Haus in Coswig

Am Sonntag, 1. Dezember, lädt das Simonetti-Haus von 14 bis 18 Uhr zum gemütlichen Adventsauftakt ein. Der Markt im historischen Festsaal des Hauses bietet Gelegenheiten, originelle Geschenke für das Fest zu kaufen. Zu den vielseitigen Angeboten gehören Honig, verschiedene Imkerwaren und Met, selbstgenähte Kleidung und Dekoartikel, Kunst und Kram, Grußkarten, Holzartikel und einiges mehr. Neu in diesem Jahr sind selbstgezogene Kerzen und „Möbeleien“, aufgearbeitete Kisten, Kästen und Schubladen. Die Kinder können Weihnachtsgeschenke und -schmuck basteln oder unter den Stuckdecken des Simonetti-Hauses kindgerechten Sagengeschichten lauschen. Der Gemeinschaftschor Coswig und die Musikschule bieten die musikalische Umrahmung für den Nachmittag. Abgerundet wird der weihnachtliche Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, Grillwürstchen, Leckereien und Glühwein.

Waldmarkt im Jugendwaldheim Spitzberg

Zwischen Roßlau und Zerbst liegt das Jugendwaldheim Spitzberg inmitten des Waldes. Ein großer Spielplatz und ein eindrucksvoller Walderlebnispfad locken das ganze Jahr über kleine und große Menschen dorthin. Nun findet dort am Sonnabend, 30.November, von 14 bis 19 Uhr ein Adventsmarkt statt mit Glühwein und Wildbratwurst, mit Feuerschalen mitten im Wald. Die Kinder können basteln und toben. Die Weihnachtsmusik wird von Jagdhornbläsern kommen. Auch die Waldkönigin Sachsen-Anhalts wird an diesem Nachmittag Audienz halten, und an verschiedenen Ständen werden weihnachtliche Deko-Artikel und kreative Holzkunst angeboten.

Märchen im Anhaltischen Theater

Mit dem Ballett „Der Nussknacker“ hält das Dessauer Theater am Sonnabend, 30. November, ab 17 Uhr eine Inszenierung für die Familie bereit. Fasziniert von dem Spielzeug, das Klara am Weihnachtsabend geschenkt wird, träumt sich das Mädchen fort in eine Welt der Fantasie, in der die Figuren lebendig werden. Es ist fast so, als würde der Zauber des Spielzeugs Klaras Welt verwandeln, zu der auch eine traumhafte Weltreise gehört. Überhaupt nicht angestaubt, sondern äußerst gegenwärtig wird zur wunderbaren Musik eine spannende wie emotionale Geschichte getanzt. Märchenhaft geht es auch am Sonntag am Theater weiter. Um 11 Uhr wird „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ im Großen Haus gezeigt.

Übrigens zeigt auch das Wittenberger Clack-Theater am Sonntag zweimal das Märchen „Aschenputtel“. Die Vorstellungen sind ausverkauft.

Für beide Vorstellungen in Dessau gibt es noch Karten, unter anderem in der Wittenberger Touristinformation im Vorverkauf.