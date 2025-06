Ein 58-jähriger Coswiger hat am Samstagabend eine Tankstelle überfallen – mit einer Schreckschusspistole und klarer Forderung nach Bargeld. Was bisher über die räuberische Erpressung bekannt ist.

Coswig/MZ. - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Roßlauer Straße in Coswig hat die Polizei am Samstagabend (7. Juni) einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Coswig, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Sonntag bekannt gegeben haben.

Demnach hatte der Mann gegen 22 Uhr die Verkaufsräume der Tankstelle betreten und die Kassiererin unter Vorhalt eines pistolenartigen Gegenstandes zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei um eine Schreckschusspistole. Die Mitarbeiterin übergab daraufhin einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich.

Im Anschluss verließ der Täter das Gebäude und flüchtete mit einem Pkw vom Tatort. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Bereits kurze Zeit später wurde das gesuchte Fahrzeug im benachbarten Roßlau gestoppt. Die Beamten konnten bei der Kontrolle sowohl die Tatwaffe als auch das gestohlene Bargeld sicherstellen. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen.

Im Rahmen einer Vernehmung am selben Abend zeigte sich der 58-Jährige geständig und räumte die Tat ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.