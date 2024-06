Kritik an hohen Preisen: Wie das Stadtfest in Wittenberg ankommt

Nach dem Stadtfest „Luthers Hochzeit“ gibt es auch kritische Stimmen, was die Preise an den Essens- und Getränkeständen betraf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der Hochzeitskranz liegt noch im Foyers des Alten Rathauses, am Kirchplatz steht eines der schweren Hinweisschilder. Ansonsten sind die Spuren der drei tollen Tage in Wittenberg weitgehend getilgt. Zumindest nach außen hin. Intern ist jetzt die Zeit, Bilanz zu ziehen. Was lief gut, was weniger, was sollte womöglich besser gemacht werden?