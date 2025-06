Wochenend-Empfehlungen: Veranstaltungen sind „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg, Kinder- und Familienfest in Wörlitz, Open-Airs in Dessau im Tierpark und auf der Insel Stein in Wörlitz

Wittenberg/MZ. - „Luthers Hochzeit“ ist angesagt an diesem Wochenende in Wittenberg. Dass das Stadtfest eine Woche später als sonst üblich stattfindet ist Pfingsten geschuldet. Doch gefeiert werden soll auch diesmal drei Tage lang. Von diesem Freitag an, dem tatsächlichen Hochzeitstag von Martin Luther und Katharina von Bora. Am 13. Juni 1525 trauten sie sich, sich trauen zu lassen. Ab 17 Uhr wird vom 13. Juni an deshalb in der Lutherstadt allerhand aufgeboten. Unter lutherhochzeit.de gibt es das Programm. Wer sich anderswo umschauen möchte, findet hier noch einige Tipps:

In Wörlitz wird ein Kinder- und Familienfest gefeiert

Kinder und Familien stehen am Sonnabend, 14. Juni, in Wörlitz im Mittelpunkt. Hier wird um 14 Uhr in den Jugendklub der Arbeiterwohlfahrt „Im Dickicht“ in die Erdmannsdorffer Straße eingeladen. Vorbereitet werden unter anderem eine Spielstraße und ein Kuchen- und Kaffee-Angebot, zudem können sich Kinder wieder fantasievoll schminken lassen.

Der Diest-Hof in Seyda lädt zum Sommerfest

Ein umfangreiches Programm bietet das Sommerfest des Diest-Hofes in Seyda an diesem Sonnabend, 14. Juni. Besucher werden auf dem Gelände der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung um 14 Uhr vom Spielmannszug Seyda begrüßt. Die folgende Andacht hält Diakon Guido Merten. Er ist Referent für die Arbeit mit Kindern und Familien im Kirchenkreis Wittenberg. Es singt die Zahnaer Kantorei. Zu den Höhepunkten gehört die Aufführung der Theatergruppe „Die Glücksraketen“. Gemeinsam spielen Frauen und Männer aus dem Diest-Hof Seyda, der Lebenshilfe Dessau und des Augustinuswerkes Wittenberg „Schnittchen findet das Glück“. Zudem kann die Sonderausstellung „Der gefährliche Schmied“ zu Friedensaktivitäten in der DDR besichtigt werden. Musikalisch unterhalten am Nachmittag die Fläminger Musikanten. Ein Figurentheater präsentiert das Stück „Schnappi hat Zahnweh“, auch die Trommelgruppe des Diest-Hofes wird zu erleben sein. Zudem werden die Elster-Werkstätten Herzberg Einblick in ihr Projekt „KultINKoffer“ geben. Ab dem späten Abend erklingt Diskomusik.

In Dessau im Tierpark beginnt die Open-Air-Zeit des Anhaltischen Theaters

Von diesem Freitag, 13. Juni, an können Zuschauer auf der Bühne am Mausoleum im Tierpark Dessau ein buntes und vielfältiges Musikprogramm genießen. Unter freiem Himmel in herrlicher Natur und in einem einzigartigen historischen Ambiente. Zum Auftakt an diesem Freitag, ab 19.30 Uhr präsentiert die Anhaltische Philharmonie William Shakespeares weltberühmte Tragödie Macbeth als düsteres Musikdrama. Einst vertonte sie Giuseppe Verdi als Oper, am Mausoleum wird sie nun konzertant unter anderem mit Martin Bárta als Macbeth und Kammersängerin Iordanka Derilova als Lady Macbeth aufgeführt. „Macbeth unter Sternen“ ist damit ein würdiger erster Kandidat für die malerische Open-Air-Kulisse des Mausoleums und wird noch einmal an diesem Sonntag um 19.30 Uhr aufgeführt. An diesem Sonnabend, 14. Juni, heißt es ebenfalls ab 19.30 Uhr „Götz Alsmann …bei Nacht …“. Dazu greift Alsmann auf erlesene Preziosen der Schlagergeschichte zurück, auf melancholische wie humorvolle Glanzstücke von 1910 bis 1965 - und das tut er anders als alle anderen. Nicht umsonst gilt der Sänger und Pianist Götz Alsmann als der „König des deutschen Jazzschlagers“. Sein aktueller Parforceritt durch das Liederbuch wahrhaft klassischer Schlagermusik und die berückenden Rhythmen der Jazzgeschichte sind ohne sein legendäres Ensemble nicht denkbar.

Tickets sind an den beiden Theaterkassen in Dessau und auf der Website des Anhaltischen Theaters erhältlich.

Goldoni-Komödie „Der Diener zweier Herren“ auf der Insel Stein in Wörlitz

Ebenfalls unter freiem Himmel ist am Sonnabend, 14. Juni, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 15. Juni, bereits ab 18 Uhr in Wörlitz Theater angesagt. Die Komödie „Der Diener zweier Herren“ wird auf der „Insel Stein“ aufgeführt. Mit seinem Diener hat Carlo Goldoni die venezianische commedia dell ’arte in eine Menschenkomödie verwandelt und die erste Sitcom der Weltliteratur geschaffen. Aus Typen werden Charaktere, aus dem runden Rasen eine Piazza, und die „Insel Stein“ im Park wird für einen Abend zur Lagunenstadt.

Karten im Vorverkauf gibt es auch in der Tourist-Information in Wittenberg.

Capriccio gibt ein Konzert mit Kultsongs im Kupferhammer

„Soundtrack unserer Jugend“ haben Capriccio ihr Konzert getitelt, das sie an diesem Sonnabend, 14. Juni, in Thießen (Anhalt) im Kupferhammer vorstellen. Sie bieten unvergessenen Kultsongs von Silly, City bis hin zu Karat und Electra in ihrem Konzertprogramm. Aber nicht nur guter Ostrock soll musikalisch Erinnerungen wecken. Capriccio interpretieren auch internationale Hits, die durch manch schöne Erlebnisse und vor allem durch die 80er Jahre begleiteten. Zwei außergewöhnliche Musiker, die Sängerin Sabine Waszelewski mit ihrer unverkennbaren warmen Stimme und Instrumentalist Klaus-Jürgen Dobeneck, der sowohl an den Gitarren als auch bei seinem markanten Querflötenspiel mit lebendigen Improvisationen und Variationen brilliert, bieten ein besonderes Musikerlebnis. Beginn ist 20 Uhr im Museumshof, bei unpassendem Wetter im Hammersaal.