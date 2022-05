Luthergedenkstätten in Wittenberg: Krüger mit Ehrennadel gewürdigt

Wittenberg/MZ - Auch wenn Jürgen Krüger ungern im Mittelpunkt steht, hat der 85-Jährige den Abend genossen, als alle Augen auf ihn gerichtet waren. Denn die Gäste, zu denen auch Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) gehörte, haben sich nur wegen ihm im Augusteum des Lutherhauses in Wittenberg versammelt - und zwar, um den in Köln lebenden Krüger zu ehren. Der Professor, der viele Jahre in der Medizin tätig war und Institute anführte, unterstützte die Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit beachtlichen Geldbeträgen. Für sein Engagement überreichte ihm der Landeschef die Ehrennadel des Landes. Dieser lobte Krüger: „Sie tragen wesentlich zu Erhalt und Pflege des materiellen Erbes der Reformation bei.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<