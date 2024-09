In seinem vierten Krimi widmet sich Manfred Wengler (alias Manfred Walter) einem nicht nur in Coswig viel diskutiertem Thema.

Coswig/MZ. - Für die beiden Coswiger Auszubildenden ist es zunächst ein ganz gewöhnlicher Wochentag. Mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause passieren sie den Ziekoer Windpark und entscheiden sich, einen Abstecher zu einem der nahe gelegenen Windräder zu machen. Sie wollen nachschauen, wie viele tote Vögel sie unterhalb der Anlage finden. Statt Federvieh entdecken sie eine männliche Leiche und rufen sofort die Polizei.

Geheimdienst wird hinzugezogen

Die Coswiger Beamten sind als Erstes vor Ort und ziehen – weil es sich augenscheinlich um einen unnatürlichen Tod handelt – Beamte aus der Landeshauptstadt hinzu. Das Landeskriminalamt (LKA) nimmt umgehend Ermittlungen auf. Die Situation vor Ort deutet auf eine Manipulation an der Windkraftanlage hin, sodass die Magdeburger Ermittler kurzzeitig auch das Bundeskriminalamt und sogar den Verfassungsschutz auf den Plan rufen. „Denn der Vorfall wird zunächst als Angriff auf die Energieversorgung der Bundesrepublik gewertet“, erklärt Manfred Wengler.

Dann aber werden die laufenden Untersuchungen des LKA überraschend zügig eingestellt. Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass der Tote ein Dieb war, der Kupfer stehlen wollte und abgestürzt ist, denn die Montageklappe, die sich auf Nabenhöhe der Anlage befindet, steht offen. Mit dieser Erklärung sind die Coswiger Beamten aber nicht restlos zufrieden. Torsten und Bernhard, zwei hiesige Polizisten, ermitteln weiter und erkennen schon bald, dass die Dinge ganz anders liegen.

Wache noch existent

„Bei mir ist die Coswiger Polizeiwache noch existent“, erklärt Wengler, der sich seit knapp zehn Jahren unter dem Pseudonym Manfred Walter als Hobbyautor verdingt. „Tod unterm Windrad“ ist bereits sein vierter Coswig-Krimi. Seit gestern ist der kurze Roman erhältlich. Und nur so viel verrät Wengler noch: „Es ist nicht die einzige tote Person im Buch.“

Es sei sicher kein Zufall, dass Wengler in seinem neuen Werk das Thema Windkraft aufgreift. Schließlich seien diese Anlagen das Reizthema in seiner Wahlheimat Coswig schlechthin. Außerdem kenne der Diplomingenieur, der gebürtig aus Merseburg stammt, sich mit dem Thema selbst auch etwas aus. Acht Jahre lang unterrichtet er an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg in den Bereichen Energiewirtschaft und Technische Thermodynamik. „Bei diesem Buch handelt es sich eigentlich um eine Fortsetzung meiner Trilogie“, sagt er und berichtet, dass es sich zum großen Teil um dieselben Protagonisten handelt.

Schreiben als Hobby

Die Leser werden in der Geschichte immer wieder bestimmte Stellen und Ecken der kleinen Stadt an der Elbe wiedererkennen. So geht Wengler beispielsweise auf die Geschichte des Schillerparks ein. „Auch die Ortsteile Thießen und Düben beschreibe ich dieses Mal etwas genauer“, berichtet der 66-Jährige, für den das Schreiben „nur ein Hobby ist“, wie er selbst betont.

Der Krimi „Tod unterm Windrad“ von Manfred Walter ist auf amazon.de für 9,36 € erhältlich.