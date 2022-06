Lesung gegen Antisemitismus findet am 24. Juni in Wittenberg statt

Wittenberg/MZ - Der AWO-Kreisverband Wittenberg e.V., lädt in Kooperation mit dem Buchladen „Esel auf dem Dach“, zur kostenlosen Lesung mit Burak Yilmaz am Freitag, 24. Juni um 19 Uhr in den Malsaal im Cranach-Hof der Cranach-Stiftung ein.

