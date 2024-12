Unternehmen aus Bremen kündigt im kommenden Jahr besonderes Kooperationsprojekt an. Was es bieten soll und wo es tatsächlich zunächst startet.

Wittenberg/MZ - „Wir versorgen das Land jetzt auch medizinisch!“ So titelt eine Mitteilung der „Enso eCommerce GmbH“. Das Bremer Unternehmen betreibt auch in Wörlitz und Abtsdorf Filialen seiner genossenschaftlich organisierten Tante-Enso-Läden. An ausgewählten Standorten soll 2025 neben der Lebensmittelversorgung ein Pilotprojekt für die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen, „wo immer mehr Hausärzte fehlen“, starten.

Umgesetzt werden soll das Vorhaben mit der Firma Medivise, einem Gesundheitstechnik-Unternehmen. Wie es heißt, werden dort digitale Lösungen für die medizinische Grundversorgung entwickelt. Dazu gehören auch sogenannte Gesundheitsboxen. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um einen modularen, digitalen „Gesundheitskiosk“, der den „Zugang zu medizinischer Erstberatung und wichtigen Medikamenten ermöglicht“.

Besucher der Tante Enso-Filialen können demnach in der Gesundheitsbox unter anderem telemedizinische Beratungstermine wahrnehmen, Blutdruck und Herzfrequenz messen oder ihre Medikamente organisieren. Starten soll die Kooperation mit dem Projekt an Enso-Standorten in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Später soll das Angebot ausgeweitet werden.

Positiv reagiert der Ortsbürgermeister von Abtsdorf, Marcus Wernicke (Freie Wähler), wo der Tante Enso-Laden in diesem Jahr eröffnet wurde. Unter Hinweis auf eine Allgemeinmedizinerin, eine Zahnärztin und eine Physiotherapie im Ort sagt er aber: „Wir sind glücklicherweise gut ausgestattet.“