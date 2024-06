Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum/MZ. - Circa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz leben in Deutschland, 55.000 sind es allein in Sachsen-Anhalt. Der Anteil sei im Vergleich hoch, so Jennifer Geyer vom Landeskompetenzzentrum Demenz. Nicht minder beunruhigende Zahlen hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller: Demnach gehen in den nächsten 15 Jahren im Landkreis Wittenberg 42 Prozent der Arbeitnehmer in Rente. Ein Teil von ihnen, das ist anzunehmen, wird der Pflege bedürfen, dabei herrscht schon jetzt auch in dem Bereich Fachkräftemangel. Müller: „Wir brauchen Zuwanderung aus anderen Ländern in unser System.“