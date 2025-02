Das Busunternehmen Vetter hat den Schulbusverkehr am Freitagmorgen für einige Stunden ausgesetzt. Landrat Christian Tylsch kritisierte den Dienstleister.

Busse der Firma Vetter fuhren im Landkreis am Morgen zeitweise nicht.

Wittenberg/MZ - Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ist der Schulbusverkehr im Landkreis Wittenberg am Freitagmorgen zeitweise ausgesetzt worden. Wie der Landkreis am Morgen auf seiner Facebookseite mitteilte, sei man vom Busunternehmen Vetter darüber informiert worden, dass der Busverkehr in der Fläche eingestellt worden sei. Nicht betroffen sei lediglich das Stadtgebiet Wittenberg.

Landrat Christian Tylsch (CDU) reagierte verärgert über die kurzfristige Einstellung des ÖPNVs, über die man erst um 7 Uhr am Morgen in Kenntnis gesetzt worden sei. Er sei „massiv verärgert über das Verhalten des Dienstleisters“, schrieb der Landkreis. Vetter teilte wenige Stunden später auf seiner Internetseite mit, dass der Busverkehr bis spätestens 11 Uhr wieder rollen solle. Ausgenommen waren der Mitteilung zufolge vereinzelte Ortslagen, darunter Gallin (Zahna-Elster) und die Bad Schmiedeberger Orte Meuro und Scholis.