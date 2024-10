Landesgartenschau Bad Dürrenberg ist vorbei: Jetzt will Wittenberg Besucherzahlen toppen

Die Staffelübergabe für die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/Wittenberg/MZ. - „Die Latte liegt hoch“, sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, bevor er den symbolischen Staffelstab an Janine Stiller übergab. Die ist Geschäftsführerin der Landesgartenschaugesellschaft in Wittenberg. In der Lutherstadt steigt 2027 die sechste Landesgartenschau.