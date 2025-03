Eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung geht der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum auf den Grund. Wer dazu spricht und was dabei herauskommt.

„Landarzt gesucht“ in Oranienbaum Wörlitz

Im Hotel „Goldener Fasan“ in Oranienbaum saßen Politik, Ärztekammer und niedergelassener Arzt im Podium.

Oranienbaum/MZ. - Die Konrad Adenauer Stiftung hat zum Podiumsgespräch in das Oranienbaumer Hotel „Goldener Fasan“ eingeladen. „Landärzte gesucht - Gesundheitsversorgung im Ländlichen Raum“, lautet das Thema, mit dem sich an diesem Abend beschäftigt werden soll. Im großen Saal sind 30 Plätze vorbereitet, die auch fast alle durch Besucher besetzt sind. Im Podium nehmen Karin Tschernich-Weiske, Landtagsabgeordnete der CDU-Fraktion, Professor Edgar Strauch, Hauptgeschäftsführer der Ärztekammer Sachsen-Anhalts und Dr. Levente Szölösi, praktizierender Arzt in Wörlitz, teil.