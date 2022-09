„Lalita“ in Wittenberg bieten vielfältiges Programm

15 große Schirme mit literarischen Zitaten. Diese Installation im Kunsthof, Markt 4, in Wittenberg ist ein Beitrag zu den Landesliteraturtagen. Sie weist aber auch auf die Ausstellung „Beschirmt“ der Künstler des Kunsthofes hin.

Wittenberg/MZ/CUS - Zur Eröffnungsveranstaltung der Landesliteraturtage am Freitag wurde Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Wittenberger Stadthaus erwartet. Das sei eine hohe Anerkennung für „Lalita“, die dann bis zum 8. Oktober eine Vielzahl und eine Vielfalt an Begegnungen mit Literatur bietet. Ministerpräsident und auch Landrat und Oberbürgermeister wurden schon gewonnen, sich davon zu überzeugen. Bleibt noch, die breite Leserschar an die verschiedenen Veranstaltungsorte zu locken.